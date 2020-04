VS: meer dan duizend doden in een dag, miljoenen raken baan kwijt

In de Verenigde Staten is het dodental als gevolg van het coronavirus met ruim duizend gestegen in de afgelopen 24 uur. In totaal zijn er nu meer dan 5.000 Amerikanen overleden aan het virus. Vooral New York City heeft het met 1.374 doden zwaar te verduren. Ook de Amerikaanse economie krijgt een harde klap. In slechts twee weken tijd raakten meer dan tien miljoen Amerikanen werkloos.

Dinsdag nog waarschuwde het Witte Huis bij monde van viroloog en regeringsadviseur Anthony Fauci dat het dodental in de VS kan oplopen tot ten minste 100.000 en in het slechtste geval zelfs 240.000 mensen. Fauci moet overigens inmiddels extra beveiligd worden. De medisch expert heeft er een handje van om de feitenvrije tirades van de Amerikaanse president te weerleggen met realistische cijfers en prognoses en dat wordt hem niet door alle Amerikanen in dank afgenomen.

Een van die prognoses is dat de Amerikaanse situatie rond het coronavirus de komende weken nog drastisch zal verslechteren. Amerikaanse steden zijn gewaarschuwd dat hoewel New York City het epicentrum van de virusuitbraak is, de overige steden een soortgelijk lot waarschijnlijk niet bespaard blijft. Elke gouverneur en burgemeester heeft het dringende advies gekregen zich daarop voor te bereiden. Meerdere steden zijn inmiddels op eigen initiatief overgegaan op een lockdown in een poging de verspreiding van het virus in te dammen.

Werkloosheid

Als gevolg van de coronacrisis hebben ruim tien miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering moeten aanvragen in de afgelopen twee weken. Ruim 6,5 miljoen daarvan vorige week. Vanuit het hele land komen van de overheidsloketten meldingen binnen van ellenlange rijen, telefonische onbereikbaarheid en websites die het grote aantal bezoekers niet aankunnen. Het is de hoogste stijging van de werkloosheid in de hele geschiedenis van het land.

cc-foto: Gage Skidmore