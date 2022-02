VS pakt Afghaanse hulptegoeden af en geeft ze aan nabestaanden 9/11

De Amerikaanse regering heeft besloten de helft van de Afghaanse banktegoeden die zijn bevroren sinds de Taliban de macht grepen, uit te keren aan Amerikaanse slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op 11 september 2001. Het geld op de rekeningen, zo’n 7 miljard dollar (6,2 miljard euro) in totaal, is afkomstig van hulpgelden voor de Afghaanse bevolking en hebben niets met de Taliban te maken.

De tegoeden van de Afghaanse centrale bank, beheerd in de Verenigde Staten, werden in augustus vorig jaar bevroren zodat de Taliban er geen aanspraak op kon maken. Sindsdien wordt er internationaal druk op de regering van president Joe Biden uitgeoefend om een andere manier te vinden om met het geld de noodlijdende bevolking te ondersteunen.

Tegelijkertijd heeft Biden de gerechtelijke opdracht om slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen op 11 september te compenseren. Daarbij werden zo’n drieduizend mensen gedood, hoofdzakelijk in New York City. Uit een reeks rechtszaken voor genoegdoening, kwam onder meer de uitspraak dat de schade verhaald moet worden op de Taliban.

De Afghaanse VN-vertegenwoordiger namens de Taliban Suhail Shaheen, spreekt schande van de Amerikaanse beslaglegging op 3,5 miljard dollar: ‘De tegoeden zijn eigendom van de Afghaanse bank en daarmee van het volk van Afghanistan.’ Ook de woordvoerder van de Taliban-vertegenwoordiging in Qatar heeft geen goed woord over voor de VS: ‘Diefstal en overname van bevroren tegoeden die het Afghaanse volk toekomen, tonen het niveau van menselijk en moreel verval van een land en een natie.’

De regering-Biden heeft laten weten de resterende 3,5 miljard dollar wel te willen besteden aan hulpverlening in Afghanistan. Het land staat formeel geen financiële transacties tussen de VS en Afghanistan toe, maar de overheid zegt bereid te zijn een uitzondering te maken voor hulporganisaties. Secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres heeft ondertussen opgeroepen alle bevroren Afghaanse tegoeden, ook die in Groot-Brittannië, Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten, vrij te geven.