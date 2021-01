VS schiet door barrière 350 duizend covid-doden, Trump liegt aantallen weg

De Verenigde Staten hebben dit weekend de pijnlijke barrière van 350.000 doden als gevolg van het coronavirus doorbroken. Meer dan elk ander land te wereld. De bijna vertrokken Amerikaanse president Donald Trump spoedde zich na bekendmaking van de nieuwe cijfers naar Twitter om de recordsterfte te bagatelliseren. Volgens Trump klopt er simpelweg niets van de methodiek van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC, het Amerikaanse RIVM).

The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov ’s ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. “When in doubt, call it Covid.” Fake News!

Gevraagd naar een reactie op de nieuwste ‘fake news’-bewering van Trump, liet top-immunoloog Anthony Fauci er geen twijfel over bestaan: ‘De cijfers zijn echt, de mensen erachter zijn echt, de doden zijn echt.’

WATCH: Dr. Fauci pushes back on President Trump's claim that the CDC numbers of Covid deaths are over-counted, telling @chucktodd that "the numbers are real."

Dr. Fauci: "Those are real numbers, real people and real deaths." pic.twitter.com/B5OszHmKqc

— Meet the Press (@MeetThePress) January 3, 2021