VU zet streep door Chinese subsidie voor mensenrechtencentrum

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam zet de Chinese subsidie stop aan mensenrechtencentrum CCHRC. De universiteit neemt die stap na berichtgeving van de NOS over de financiering van het centrum. Terwijl China op grote schaal bevolkingsgroepen zoals de Oeigoeren onderdrukt, ontkennen CCHRC-medewerkers in alle toonaarden dat er iets aan de hand is.

Hoewel de VU in een eerste reactie nog lieten weten dat de academische vrijheid niet in het geding is, zegt de universiteit nu dat ‘zelfs de schijn van afhankelijkheid van het onderzoek onacceptabel is’. Sinds 2018 ontving het CCHRC jaarlijks een bedrag tussen de 250.000 en 300.000 euro van de universiteit in Chongqing, een instelling nauw verbonden aan de Communistische Partij.

Critici lieten al direct na de publicatie van de NOS weten dat er veel mis was met de financiering van het onderzoekscentrum. Ook minister Dijkgraaf (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zei ‘erg geschrokken’ te zijn van het bericht en riep de VU op snel actie te ondernemen: ‘Het is belangrijk dat Nederlandse kennisinstellingen alert zijn en blijven op mogelijke risico’s rond ongewenste beïnvloeding door andere landen en dat zij adequate maatregelen treffen om academische kernwaarden te borgen, zeker als het universele waarden zoals mensenrechten betreft.’