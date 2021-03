Vuile lucht zorgt voor kleine piemels

Milieuvervuiling leidt tot kleinere penissen. Dat ontdekte wetenschapper Shanna Swan na onderzoek naar de gevolgen van vervuiling en klimaatverandering op menselijke voortplanting. Ze deelt haar onthullingen in een nieuw boek.

De boosdoeners zijn ftalaten, stoffen die gebruikt worden bij de productie van onder meer drukinkt, lijm, parfums en als weekmakers voor plastics. Die stoffen komen met het afval in het milieu terecht en breken niet af, maar komen via lucht en water in het menselijk lichaam terecht. Daar beïnvloeden de chemicaliën de hormoonhuishouding.

Swan onderzocht eigenlijk wat de gevolgen van ftalaten in het lichaam waren voor de zaadproductie, maar stuitte daarbij op nog een bijwerking. Namelijk dat bij kinderen die in de baarmoeder blootgesteld waren aan de stoffen, minder penisvolume hadden. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat in het lichaam de stoffen zich gedragen als oestrogeen en daarmee de natuurlijke productie van hormonen verstoort.

Het onderzoek van Swan borduurt voort op eerdere studies, waaronder een uit 2017 waaruit bleek de afgelopen vier decennia zaadproductie bij mannen in westerse landen met meer dan 50 procent was afgenomen. Swan denkt dan ook dat de snel afnemende vruchtbaarheid er al in 2045 toe kan leiden dat de meeste westerse mannen nauwelijks nog levensvatbaar sperma hebben

Bron: Sky News / cc-foto: Pixabay