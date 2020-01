Vuurpijlen en knalvuurwerk bij komende jaarwisseling in de ban

Het kabinet wil zo snel mogelijk een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten. Dat meldt de NOS op basis van Haagse bronnen. Het kabinet gaat over tot een verbod nadat het de afgelopen jaarwisseling voor de zoveelste keer uit de hand liep. Zo kwamen in Arnhem een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven door een brand in een flatgebouw. Elders werden hulpverleners met vuurwerk bekogeld. De NOS meldt:

Alleen een beperkt assortiment soort siervuurwerk – zoals fonteintjes, bepaalde sierpotten en grondbloemen – blijft toegestaan. Ook het zogenoemde F1-vuurwerk, kindervuurwerk zoals sterretjes en knalerwten, blijft te koop. Dit relatief ongevaarlijk vuurwerk mag nu al het hele jaar door worden verkocht.

Een meerderheid van de Nederlanders is al jaren voor een vuurwerkverbod. Ook de politie, burgemeesters en artsen vragen de politiek al geruime tijd om het afsteken van zwaar vuurwerk aan banden te leggen.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks kondigden voor de jaarwisseling aan met een initiatiefwet te komen om consumentenvuurwerk te verbieden. Na Oud en Nieuw begonnen ook partijen die traditioneel voorstander zijn van vrij verkrijgbaar consumentenvuurwerk, zoals de VVD en het CDA, te schuiven.

Volgens Jesse Klaver gaat het kabinetsplan niet ver genoeg. Omdat er geen volledig vuurwerkverbod komt, vreest de GroenLinks-leider voor problemen bij het handhaven van de regels.