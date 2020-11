Vuurwerk belandt in kinderwagen, baby van 4 maanden gewond

In Breda is een baby van vier maanden gewond geraakt door vuurwerk. Dat meldt de politie:

Zaterdagmiddag rond 13.15 uur waren drie kinderen, in leeftijden tussen 4 en 12 jaar, licht vuurwerk aan het afsteken in de Willem van Heesstraat in Breda. Toen een echtpaar met een baby in de kinderwagen voorbij liep, belandde een van de klappertjes in de kinderwagen en explodeerde. Daarbij raakte vier maanden oude kind in de kinderwagen gewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het voorval.

Omroep Brabant meldt dat de baby “behoorlijk gewond” raakte en werd afgevoerd naar het ziekenhuis:

Of het gaat om een jongen of meisje, maakt de politie in verband met privacy niet bekend. De kinderen die het vuurwerk afstaken, zijn volgens de politie tussen de vier en twaalf jaar. De politie weet om wie het gaat en heeft ook al contact gehad met de ouders van de kinderen.

Het is onduidelijk om wat voor vuurwerk het precies gaat en daardoor ook of het afsteken strafbaar is.

cc-foto: Jessica Dahlke