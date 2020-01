Vuurwerkdrama: vader en zoontje (4) in Arnhem omgekomen bij brand

De politie heeft op nieuwjaarsdag twee jongens van 12 en 13 aangehouden voor de flatgebouwbrand in Arnhem, waarbij een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven kwamen. De moeder (36) en dochter (8) raakten zwaargewond. Het gezin zat vast in de lift die zich met rook vulde. De NOS meldt:

De jongens zijn in de flat aangehouden. De politie heeft op camerabeelden gezien dat de brand is ontstaan door vuurwerk. De jongens worden verhoord. Door de brand viel de elektriciteit uit en kwam de lift vast te zitten.

Ook elders in het land werd weer aangetoond dat er de nodige nadelen kleven aan vrij verkrijgbaar vuurwerk. Zo meldt het AD dat politieagenten en brandweerlieden in verschillende plaatsen met vuurwerk werden bekogeld. “Volstrekt onacceptabel”, aldus Sjors Fröhlich, burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. In zijn gemeente brandden ook meer dan tien auto’s uit.

Het houdt niet op. Denk inmiddels meer dan 10 auto’s. Dit zijn er 2 of 3.

Wat bezielt deze mensen??? pic.twitter.com/biTznDCO0V — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) January 1, 2020

In Nieuwe Pekela werd een vuurwerkbom onder een brandweerwagen gegooid. Een politieagent die in de buurt stond, raakte daardoor gewond aan haar gezicht, meldt RTV Noord. In Muntendam werden agenten beschoten met een lawinepijl.

Amsterdamse ziekenhuizen hadden een drukke nacht, bericht AT5.

‘In vergelijking met andere jaren was het relatief druk’, meldt een woordvoerder. Slachtoffers moesten worden behandeld aan oogletsel en letsel aan handen en vingers. Daarbij moesten ook een aantal amputaties worden uitgevoerd.

Minister Ferd Grapperhaus zei eind vorig jaar te overwegen een voorstel voor een volledig vuurwerkverbod voor te leggen aan de Tweede Kamer als het opnieuw mis zou gaan bij de jaarwisseling. De Partij voor de Dieren kondigde op de valreep van 2019 al een wetsvoorstel aan om consumentenvuurwerk te verbieden.