VVD Brabant nu ook klaar met Forum en trekt stekker uit Statencoalitie

De VVD is uit de Brabantse samenwerking met de extreemrechtse partijen Forum voor Democratie en JA21 gestapt, waardoor de provincie nu op zoek moet naar een nieuwe coalitie. Volgens VVD-fractieleider Otters is ‘bestuurlijke stabiliteit’ onmogelijk met Forum.

Vanuit het land werd met grote regelmaat forse kritiek geleverd op de Brabantse VVD- en CDA-fracties vanwege de samenwerking met Forum. Maar teerwijl Forum voor Democratie de een na de andere antisemitisme- dan wel racisme-rel veroorzaakt en strooide met bizarre complottheorieën en FvD-politici bij bosjes de partij verlaten, bleef de VVD in de provincie Brabant onverstoord samenwerken met de partij van Thierry Baudet. Samen met het CDA, dat ook geen problemen had met het gedachtegoed van de partij. Maar nu ook de Statenfractie van Forum verder afbrokkelt, kiest de VVD eieren voor zijn geld en trekt de stekker uit de coalitie. In een verklaring schrijft de VVD nog wel dat ‘dat “Den Haag is Den Haag en Brabant is Brabant” niet vol te houden is. Telkens weer zijn landelijke perikelen bij Forum voor Democratie van negatieve invloed op de politiek in Brabant’.

Het afbrokkelen van Forum in Brabant begon in januari van dit jaar. FvD-Statenlid Roeles stapte op en het lukte Forum niet een vervanger te vinden. De zetel bleef leeg. Even later besloten nog drie andere FvD’ers de overstap te maken naar Forum-splinter JA21. Vorige week gaf ook Hans Smolders er de brui aan. Behalve in de Staten, zat hij ook namens Forum in de Tweede Kamer, maar wendde zich samen met Wybren van Haga af van partijleider Baudet. In de Statenfractie bleef vervolgens ook zijn zetel leeg. Het is nu aan de fracties in de Brabantse Staten om een nieuwe coalitie te smeden, de vierde in twee jaar tijd. De VVD heeft alvast aangegeven wel door te willen in het provinciebestuur.

Kort na het opstappen van de VVD, maakte ook het CDA bekend niet langer samen te willen werken met Forum voor Democratie. Volgens een haastig uitgegeven verklaring was de coalitie met FvD ‘niet stabiel en het morele kompas was zoek’.

Heel benieuwd over wiens morele kompas dit gaat. pic.twitter.com/gnYNSX57HS — Kustaw Bessems (@KustawBessems) May 20, 2021

