VVD-coryfee Frits Bolkestein spreekt steun uit voor nieuw D66-Kamerlid Fonda Sahla

Het Haagse D66-gemeenteraadslid Fonda Sahla gaat naar de Tweede Kamer om Rens Raemakers tijdelijk te vervangen. Raemakers, die in 2020 al eens werd getroffen door een burn-out, neemt ziekteverlof in verband met gezondheidsklachten. Sahla, die bekend staat als een uiterst goed gemeenteraadslid, deelt op Twitter een enthousiaste videoboodschap van voormalig VVD-leider Frits Bolkestein die zijn vreugde over haar benoeming niet onder stoelen of banen steekt. De 88-jarige oud-politicus vindt het alleen jammer dat ze niet voor zijn eigen partij de Kamer in gaat. “Ik ben er zeker van dat je dat heel goed zult doen. Helaas wel voor de verkeerde partij. Maar goed, je kunt ook niet alles hebben.”

In 2016 had ik de eer Dhr Bolkestein te mogen ontvangen als gastdocent op de weekendschool van de Transvaal Universiteit in Den Haag om onze jongeren aan te moedigen de kansen te grijpen om tot zelfontplooiing te komen.

Vandaag ontving ik als felicitatie deze mooie steunbetuiging pic.twitter.com/TOCtSy03UF — Fonda Sahla 👟 (@Fonda_Sahla) October 16, 2021

Hier de video waarin Sahla zichzelf voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart dit jaar introduceert als kandidaat.

Geen video? Klik hier.

cc-foto: Marcel Oosterwijk