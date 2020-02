VVD en D66: EU-begroting moet radicaler vernieuwen

De nieuwe Europese meerjarenbegroting moet radicaler vernieuwen. Dat zeggen coalitiepartijen VVD en D66 in podcast Betrouwbare Bronnen. Premier Mark Rutte en zijn 26 collega-regeringsleiders proberen het donderdag eens te worden over een nieuwe 7-jaarsbegroting op een speciale EU-top in Brussel. De lidstaten zijn het nog niet met elkaar eens, de verschillen zijn groot.

De Europese Commissie en EU-president Charles Michel hebben voorgesteld het aandeel in de begroting dat naar landbouwsubsidies gaat en naar geld voor de ontwikkeling van achtergebleven regio’s te verminderen, maar VVD en D66 vinden die bezuiniging niet ver genoeg gaan. Zij willen meer Europees geld voor innovatie, onderzoek en andere vernieuwende uitgavenposten.

“Er is te weinig gekeken welk oud beleid weg kan. Het voorstel dat er nu ligt, is nog steeds een begroting voor de jaren ’80. De richting is goed, maar van landbouw en regiosteun moet nog meer af”, zegt VVD Tweede-Kamerlid Anne Mulder.

D66 is het hiermee eens, maar er is wel een scherp verschil van opvatting tussen de coalitiepartijen over de omvang van de nieuwe begroting. De VVD wil dat deze blijft staan op 1 procent van het Europees nationaal inkomen. D66 heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verhoging naar 1,07 procent.

Volgens D66-Kamerlid Joost Sneller focust het kabinet – net als de VVD – te veel op dat percentage. De inhoud van de begroting steviger vernieuwen vindt hij belangrijker. “Nederland kijkt ernaar alsof een monster ons geld aan het opeten is. Als een boekhouder in plaats van als een koopman. We verdienen een veel groter bedrag aan de Europese gemeenschappelijke markt dan dat we bijdragen aan die begroting. De Europese Unie levert Nederland heel veel op”, zegt Sneller.

Vandaag liet minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer weten dat Nederland een stijging van de EU-uitgaven met 2 miljard euro niet acceptabel vindt.

VVD en D66 zijn het ook oneens over meer eigen middelen voor de EU, door bijvoorbeeld heffingen op emissierechten, plastic, vliegen en financiële transacties. De VVD is tegen te veel heffingen, D66 vindt het belangrijk voor de politieke ontwikkeling van de EU. VVD’er Mulder zegt: “Juist om draagvlak voor de EU te behouden, moet je heel voorzichtig zijn met Europese belastingen.”

cc-foto: Europees parlement