VVD-kroonprins Klaas Dijkhoff gooit het bijltje erbij neer

Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en de gedoodverfde opvolger van Mark Rutte als leider van de partij, neemt afscheid van de politiek. Hij zal na de volgende verkiezingen van maart niet terugkeren in de Tweede Kamer, onthult hij in een openhartig interview met NRC:

Hij heeft al bijna twee jaar geleden bedacht dat hij weg wilde uit de politiek. Dat vertelde hij aan een paar mensen, verder hield hij het voor zich. „Ik dacht altijd: laat mij maar de kroonprins zijn, dan hoeven anderen die last niet te dragen.” Hij vertrekt na de verkiezingen in maart volgend jaar. In de kerstvakantie van 2018 besliste hij al dat hij niet meer op de kandidatenlijst zou gaan staan. Dat vertelde hij eerst aan Ben Verwaayen, oud-ceo van Alcatel-Lucent, vertrouweling van Rutte en prominent adviseur van de partijtop. „In de zomer van 2019 zei ik tegen Mark [Rutte]: ‘Houd er serieus rekening mee dat ik niet in jullie plannen voor wil komen.’ Mijn ambities in het leven zijn niet alleen op mijn werk gericht. Ik wil ook niet afbranden of uitdoven hier. Het werk is niet af, maar ik ben nu nieuwsgieriger naar grote projecten buiten deze omgeving. Ik ben het niet beu of zo.”

Dijkhoff maakt nog wel een voorbehoud. Als ze over 15 jaar niemand beters hebben is hij alsnog beschikbaar. “Ik hoop voor de partij dat ik tegen die tijd overbodig ben.” De fractievoorzitter kwam vorig jaar in de problemen wegens een wachtgeldkwestie en dat ging hem niet in de koude kleren zitten. Ineens bungelde hij onderaan de lijstjes van betrouwbaarheid.

Het lijkt alsof de politieke missie van Dijkhoff mislukt is. Hij wilde de partij weghalen uit de strijd om de aandacht met PVV en FvD constateert de krant:

Dijkhoff schreef in 2019 het discussiestuk Liberalisme dat werkt voor mensen, waarmee hij de VVD terug wilde brengen naar het ‘redelijke midden’. De VVD, vond Dijkhoff, was te veel een partij voor rijke mensen en grote bedrijven geworden, en te weinig een voor de middenklasse en kleine ondernemers. Bij het klimaatakkoord verdiepte Dijkhoff zich in de technische kant van het dossier. Hij noemde zijn collega’s van coalitiegenoot D66 eerst nog „drammers” en waarschuwde voor „klimaatstress” bij burgers, maar kwam uiteindelijk met de bijna sociaal-democratische oplossing van een warmtefonds, waarmee huizenbezitters een warmtepomp kunnen betalen.

Dijkhoff laat het lijsttrekkerschap over aan Mark Rutte. Het is nog niet officieel bevestigd dat de premier, die al tien jaar in het Torentje zit, dat ook gaat doen maar het is wel erg waarschijnlijk.

Eerder werd Halbe Zijlstra aangewezen als de opvolger van Rutte. Hij moest de politiek verlaten nadat duidelijk werd dat hij gelogen had over zijn persoonlijke relatie met de Russische president Poetin.

