VVD niet onder indruk van ChristenUnie, blijft pal achter liegende leider staan

De VVD heeft besloten de ramkoers van Gert-Jan Segers en de ChristenUnie niet uit de weg te gaan. In een reactie op diens uitspraak niet met de VVD in zee te gaan zolang Mark Rutte daar aan het roer staat, laat de partij weten achter hun leider te blijven staan.

Een woordvoerder van de VVD laat weten dat het formeren van een nieuw kabinet niet aan de partij is, maar aan de Tweede Kamer en dat de VVD de komst van een informateur afwacht. Daarbij wil de VVD zich “coöperatief” opstellen. Vermoedelijk zal de Kamer dinsdag bijeenkomen om die informateur aan te wijzen.

Na de opmerking van Segers zaterdagochtend buitelden op sociale media prominente en minder prominente VVD’ers al over elkaar heen om hun steun aan Mark Rutte te betuigen. Zo noemde Ton Elias de ChristenUnie een “Partijtje met 3 ½ % van de zetels, dat sowieso van niemand anders dan Rutte onevenwichtig veel aandacht kreeg”. Eerder al trok oud-verkenner en VVD-senator Annemarie Jorritsma van leer tegen de jongerentak van de partij die vrijdag zei open te staan voor een vertrek van Rutte. “Je moet maar durven om de lijsttrekker van de grootste partij die de verkiezingen net heeft gewonnen als jongerenorganisaties uit te willen sluiten,” aldus Jorritsma.

De andere twee coalitiepartners in het huidige demissionaire kabinet, D66 en het CDA, doen na de opmerking van Segers vooralsnog geen nieuwe duit in het zakje. Hun woordvoerders zeggen dat de partijen donderdagnacht tijdens het debat dat Rutte ternauwernood overleefd al een “duidelijk signaal” hebben afgegeven. D66 en CDA gingen niet mee in de motie van wantrouwen die was ingediend door Geert Wilders, maar kozen in plaats daarvan voor een motie van afkeuring. Een tik op de vingers van Rutte, maar vooralsnog geen afwijzing van de demissionaire premier als leider van een nieuw kabinet.