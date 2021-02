VVD verzwijgt al jarenlang giften ter waarde van duizenden euro’s

De VVD heeft giften niet openbaar gemaakt en gemeld in het geschenkenregister van het ministerie van Binnenlandse Zaken, terwijl dat wettelijk verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money (FTM). Het gaat om fondsenwervingsdiners voor de partij, beschikbaar gesteld door vastgoedondernemer Cor van Zadelhoff. Per diner bedragen de kosten minimaal 12.772 euro, aldus FTM.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zocht FTM uit waar het geld van de grootste regeringspartij eigenlijk vandaan komt. De VVD is ‘kampioen fondsenwerving’, aldus het onderzoeksplatform. Dat gebeurt onder andere via donaties aan de Stichting Ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezingen (SOV). Die organiseert regelmatig besloten avonden waarop donateurs in contact kunnen komen met VVD-ministers, -Kamerleden en andere partijbonzen. In aanloop naar de verkiezingen van 2017 leverden deze bijeenkomsten de VVD maar liefst 1,16 miljoen euro op.

Een van de drijvende krachten achter de VVD-bijeenkomsten is vastgoedondernemer Van Zadelhoff. Op zijn landgoed in Breukelen organiseert hij minimaal één donateursdiner per jaar, waarvan de waarde op zijn minst 6.386 euro bedraagt. Dat is volgens FTM berekend op basis van de meest voorzichtige schatting, het werkelijke bedrag ligt aannemelijk vele malen hoger. De Wet financiering politieke partijen (Wfpp) bepaalt dat alle giften boven de 4.500 euro openbaar gemaakt moeten worden, dat geldt ook voor geschenken in natura zoals diners.

Toch ontbreken de fondsenwervingsdiners van Van Zadelhoff elk jaar op de geschenkenlijst die de VVD aanlevert bij het ministerie. Niet alleen de kosten van het eten en drinken blijft onvermeld, ook het gebruik van de locatie, het historische Koetshuis, blijft onvermeld. Daarnaast biedt Van Zadelhoff ook jaarlijks onderdak aan bijeenkomsten van de “Clubs van 100”, belangenclubs van VVD-sponsoren die jaarlijks zo’n duizend euro per persoon betalen voor hun lidmaatschap en die op bijeenkomsten nauw contact hebben met VVD-prominenten.

De reden dat partijen al hun giften openbaar moeten maken, is zodat inzichtelijk wordt waar de partijfinanciering vandaan komt. Op het moment dat dit niet gebeurt, is er een gevaar van belangenverstrengeling. De VVD heeft laten weten de diners niet te vermelden, omdat de partij die niet als donatie beschouwt. Financier Van Zadelhoff vindt ook niet dat zijn fondsenwervingsavonden openbaar moeten zijn, omdat het wat hem betreft ook geen donaties is. De vastgoedondernemer noemt het simpelweg een diner voor vrienden. Datzelfde geldt waarschijnlijk voor de paginagrote advertentie voor de VVD in de Telegraaf vlak voor de verkiezingen van 2017. Ook die werd door de VVD niet gemeld.

