VVD-wethouder: sloop huurwoningen moet vertrek van armen uit stad forceren

De Almelose VVD-wethouder Arjen Maathuis heeft een plan om het aantal bijstandsgerechtigden in zijn gemeente omlaag te brengen: sloop betaalbare woningen en bouw er geen nieuwe bij en die groep mensen, voor de VVD vooral een kostenpost, verdwijnt vanzelf. Het door Maathuis via Facebook gepresenteerde plan, ligt direct onder vuur.

Deze wethouder voor de VVD in Almelo wil sociale huurwoningen slopen om het aantal bijstandsgerechtigden terug te brengen. Dakloosheid als oplossing voor het armoedeprobleem. pic.twitter.com/aaBRUwKvBI — Walter van der Cruijsen (@wltrrr) September 7, 2021

De gemeente Almelo kent ongeveer 2600 bijstandsgerechtigden. Volgens Tubantia is dat onder meer te wijten aan het grote aanbod betaalbare sociale huurwoningen in de stad, een afwijking ten opzichte van het overgrote deel van Nederland, getuige ook het geplande woonprotest aankomend weekend in Amsterdam tegen het nijpende woningtekort. Hoewel het aantal mensen met een bijstandsuitkering lager is dan drie jaar geleden, gaat die terugloop de plaatselijke VVD nog niet hard genoeg. De maandelijkse uitkering waarmee de armste groep Nederlanders de vaste lasten betaalt, kan volgens de partij van het asfalt ook worden uitgegeven aan bijvoorbeeld het wieden van onkruid. Een opmerking die Maathuis overigens na felle kritiek haastig verwijderde.

De door wethouder Maathuis voorgestelde ingrepen zijn daarom ten eerste het terugbrengen van “goedkope (sociale) huur in Almelo” en het slopen van goedkope sociale en particuliere huur. Dat verlies aan betaalbare woningen moet volgens de VVD’er worden opgevangen door ‘omliggende gemeenten en het Westen’ waar simpelweg “meer sociale huur” moet verrijzen.

Critici van het plan om bijstandsgerechtigden de stad uit en mogelijk de straat op te jagen, wijzen Maathuis er onder meer dat terwijl hij klaagt over de kosten van een uitkering, de VVD de afgelopen jaren voor tal van geflopte, geldverslindende projecten heeft gestemd. De aanleg van een monorail die er uiteindelijk nooit kwam bijvoorbeeld. Weer anderen maken de VVD’er duidelijk dat zijn partij er ook voor kan kiezen mensen op te leiden of om te scholen om ze uit de bijstand te krijgen en dat hij geen oplossingen aandraagt, maar slechts een probleem uit het zicht veegt.

De gemeente Almelo maakte overigens deze week wel bekend dat er voortaan een zelfbewoningsplicht geldt voor kopers van nieuwe huizen. Op die manier kunnen beleggers niet langer de schaarse woningvoorraad opkopen, om die vervolgens voor de hoofdprijs te verhuren. Het voorstel werd ingediend door de SP en door vrijwel de gehele raad aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen.

Foto: Arjen Maathuis/Facebook