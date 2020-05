VVD-zetelrover Van Haga loopt over naar Forum voor Democratie

Kamerlid Wybren van Haga, die vorig jaar september uit de VVD-fractie is gezet na rijden onder invloed, liegen over de handel en wandel van zijn vastgoedbedrijf Sjopperdepop bv en conflicten met huurders, is lid geworden van Forum voor Democratie. Dat heeft hij bekendgemaakt bij EenVandaag: “Het is een fantastische partij. Het zijn allemaal fatsoenlijke mensen. Thierry Baudet en ik werken al enige tijd goed samen in de Kamer.”

Vorige week werd al duidelijk dat Van Haga op Facebook adverteerde voor Forum voor Democratie en opriep bij de volgende verkiezingen op de partij van Baudet te stemmen.

Stemadvies op Facebook voor Forum voor Democratie, betaald door Wybren van Haga (h/t @sonnyspek) pic.twitter.com/91ipckERsq — Rik Rutten (@rik_rutten) May 19, 2020

De aan de kant gezette VVD’er zegt officieel geen deel uit te gaan maken van de FvD-fractie die nu uit Baudet en Hiddema bestaat. Na zijn royement door de VVD werd een dergelijke overstap door Baudet uitgesloten. “Een zetelrover als Van Haga is niet welkom bij Forum,” verklaarde de leider van FvD resoluut afgelopen september.

Weggestuurd VVD-kamerlid Wybren van Haga niet welkom bij fractie Forum voor Democratie, aldus Thierry Baudet: 'wij moeten niets hebben van zetelrovers.' pic.twitter.com/B27SzP9LW7 — RTL Nieuws (@RTLnieuws) September 24, 2019

Doordat Van Haga zijn zetel niet afstond aan de VVD verloor de regeringscoalitie haar meerderheid in het parlement.

cc-foto: De Balie / Wikipedia