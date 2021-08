VVD’er Broekers-Knol maakt leven van oorlogskinderen nog zuurder

Demissionair staatssecretaris van Justitie Ankie Broekrs-Knol (VVD) heeft er op eigen houtje voor gezorgd dat het leven van minderjarige asielzoekers ernstig bemoeilijkt wordt. Dat blijkt uit interne IND-stukken ingezien door NRC. Kinderen die als eerste van het gezin in Nederland aankomen en worden opgevangen door een familielid, worden niet meer aangemerkt als ‘alleenstaand’, waardoor het recht op nareis van ouders, broers of zussen komt te vervallen. Broekers Knol heeft die maatregel eigenhandig doorgedrukt, tegen de zin van de top van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in en zonder de Kamer te informeren.

Wanneer een alleenreizend kind familie blijkt te hebben in Nederland, wordt het daar ondergebracht in plaats van in een asielzoekerscentrum. Of dat nou een bekende van de minderjarige is of bijvoorbeeld een onbekende verre achterneef maakt daarbij niet uit. Wanneer dat gebeurt, komt voortaan het recht op gezinshereniging te vervallen. Broekers-Knol wil daarmee een signaal afgegeven in de hoop dat kinderen niet langer vooruitgestuurd worden, nu de nareis van gezinsleden vele malen lastiger wordt. Het gevolg van dit ‘signaal’ is dat honderden kinderen nu zonder ouders dreigen op te groeien. Op dit moment gaat het al om zo’n tweehonderd minderjarige vluchtelingen.

Uit de IND-stukken blijkt dat juristen de juridische haalbaarheid van de maatregel sterk in twijfel trekken. De gaten in de rechtsgeldigheid zijn bekend bij de demissionaire VVD-bewindsvrouw, maar die heeft daar geen boodschap aan. Net als aan haar plicht de Tweede Kamer te informeren.

Broekers-Knol heeft inmiddels een stevige reputatie opgebouwd als het gaat om het frustreren van de rechten van vluchtelingen. Terwijl landen als Groot-Brittannië en Frankrijk al maanden werkten aan een luchtbrug voor Afghaanse vluchtelingen vanwege de oprukkende Taliban, hield Broekers-Knol tot begin deze maand vol dat Afghanistan een veilig land was waarnaar Afghaanse asielzoekers konden worden teruggestuurd. Ook wilde de demissionaire VVD-staatssecretaris aanvankelijk niets weten van een ruimhartige asielprocedure voor Afghanen die voor het Nederlandse leger hebben gewerkt en nu hun leven niet zeker zijn. Pas vorige week, na een fel debat met de Kamer, kwam Broekers-Knol daarop terug.

D66 heeft maandagochtend een spoeddebat met de demissionaire staatssecretaris aangevraagd: