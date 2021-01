VWS koopt miljoenen inferieure coronatests, houdt concurrenten buiten de deur

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft slechts vijf corona-sneltesten goedgekeurd, waaronder een die niet voldoet aan de officiële eisen. Dat heeft het ministerie van Hugo de Jonge er niet van weerhouden alsnog miljoenen sets af te nemen voor de GGD’s, zonder aanbesteding zoals verplicht is. Daar komt bij dat andere fabrikanten van tests die wel aan alle eisen voldoen, bij het ministerie voor een dichte deur staan. Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money (FTM).

De inferieure sneltest is van fabrikant Abbott. Op advies van het RIVM kocht het ministerie in oktober vorig jaar enkele miljoenen tests in. De gevoeligheidsnorm van de coronatests moet minimaal 80 procent zijn, die van Abbott bleef steken op 72,6 procent. Het gevolg daarvan is dat bij een test van Abbott vaker ten onrechte een negatieve testuitslag krijgen. Het RIVM was op de hoogte van de ondermaatse kwaliteit, zo blijkt uit documentatie, maar houdt vol dat de Abbott-test aan de eisen voldeed.

FTM meldt ook dat de orders voor de sneltests ‘onderhands geplaatst’ zijn, en dus niet Europees aanbesteed zoals VWS verplicht had moeten doen. Ook in de RIVM-documentatie zelf staat dat er honderden fabrikanten beter presteren dan Abbott, maar toch komen zij zowel bij het RIVM als VWS niet binnen, ook al beschikken ze over een goede test en alle noodzakelijke Europese papieren. Het is de GGD’s niet toegestaan andere tests te gebruiken dan de vijf die officieel door VWS zijn goedgekeurd.

Follow The Money vergelijkt de Nederlandse situatie met die in Duitsland. In het buurland zijn inmiddels meer dan honderd sneltests goedgekeurd en wordt het aanbod gaandeweg uitgebreid. De Duitsers hebben een overheidsloket waar fabrikanten hun product kunnen aanmelden voor een toelatingsprocedure. Zo’n loket ontbreekt in Nederland, waar de deur voor andere fabrikanten potdicht blijft. Ook de tests die door het Duitse Robert Koch-instituut zijn goedgekeurd en waarvan de informatie wordt gedeeld, komen niet binnen.

Een van de fabrikanten van zo’n sneltest beschuldigt het ministerie van VWS en het Outbreak Management Team (OMT) ervan concurrentievervalsing in de hand te werken. Het OMT is immers niet onafhankelijk, zo betoogt hij:

Het is aan de overheid om testen op een onafhankelijke wijze te valideren, maar nu wordt dat gedaan door medisch microbiologen van laboratoria, waaronder veel OMT-leden. Diezelfde artsen doen betaald onderzoek voor een fabrikant naar diens specifieke hulpmiddel, en hebben zich als beroepsgroep lange tijd tegen de antigeentesten verzet, omdat zij zelf PCR-testen aanbieden. Je vraagt dus eigenlijk een concurrent om jouw test te valideren en je hebt geen inspraak op de methode. Zo kan het gebeuren dat slecht presterende testen nu in teststraten worden gebruikt.

Het ministerie ontkent dat OMT-leden over de inkoop van tests beslissen en wijst naar het RIVM. Het RIVM zegt op zijn beurt niet over goedkeuring te gaan. Onduidelijk blijft wie dan wel. Maar zowel VWS als RIVM breiden de lijst – in strijd met het Europees recht – niet uit. Ondertussen blijft de markt op slot voor fabrikanten van effectieve coronatests die niet op de mysterieuze lijst staan.

Lees hier het hele onderzoek van FTM