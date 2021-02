Waar Wopke Hoekstra écht was toen hij ontbrak bij het lijsttrekkersdebat

Kee & Van Jole bespreken bij De Nieuws BV de verkiezingscampagne die steeds bizardere trekjes begint te krijgen. Bijvoorbeeld omdat de vraag is of de verkiezingen wel door moeten gaan op 17 maart maar geen van de partijen dat ter discussie durft te stellen. En omdat de gedoodverfde winnaar van de verkiezingen, Mark Rutte, weigert campagne te voeren. Althans dat beweert hij maar ondertussen maakt hij wel handig gebruik van het feit dat alle aandacht op hem gericht is, bijvoorbeeld dankzij de ongekend goed bekeken persconferenties over corona. Dat laatste houdt heel het land bezig maar lijkt toch geen onderwerp te zijn voor de campagnes. Doordat eendracht belangrijk is in de strijd tegen het virus durft niemand kritiek te uiten, stelt Van Jole. “Wie dat wel doet, krijgt meteen de goegemeente over zich heen.”

Even bizar is het feit dat lijsttrekkers de lijsttrekkersdebatten mijden. Want behalve Rutte was ook Kaag afwezig bij het Noordelijk Lijsttrekkersdebat. Volgens vervanger Jetten was er kabinetsberaad maar in feite had de D66-lijsttrekker, die amper campagne voert, twee weken geleden al bedankt. De derde die ontbrak was Wopke Hoekstra. Dat leidde tot pijnlijke taferelen toen Pieter Omtzigt, de man die altijd op zoek is naar de waarheid, moest uitleggen waar de CDA-leider was en met een smoesje kwam. Peter Kee achterhaalde waar Hoekstra zich werkelijk bevond: Hoekstra was gewoon op campagne in Brabant.