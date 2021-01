Het mag dan officieel reces zijn maar forensisch parlementair journalist Peter Kee trekt op het Binnenhof nog steeds bezemkasten open om te zien of er misschien een skelet in te vinden is. Ook deze week schuift hij dus aan bij De Nieuws BV om met Francisco van Jole van mening te verschillen over de ontwikkelingen in Den Haag, terwijl Natasja Gibbs voorkomt dat de twee gedoodverfde tegenpolen elkaar al te zeer in de haren vliegen.

Van Jole verklaart desgevraagd dat het raar is dat Hugo de Jonge nog op zijn post zit. Kee laat die kans niet passeren: “Opvallend dat jij het eens bent met Wilders terwijl PvdA, GroenLinks en SP de minister gewoon blijven steunen.” Van Jole is niet onder de indruk. “Natuurlijk gaan die partijen met de verkiezingen in het zicht De Jonge niet wegsturen. Dat zou alleen maar tegen hen gebruikt worden.”

Van Jole benadrukt dat de rol van Rutte steeds meer aandacht trekt. Of liever gezegd de rol die hij zou moeten vervullen. “Er is op dit moment niets belangrijkers in het land dan de vaccinatiecampagne, waarom neemt hij daar niet meer de leiding in?” Kee zegt dat Rutte juist De Jonge in bescherming neemt. “Hij nam ook als eerste het woord bij het beantwoorden van de vragen. Hij ging zo echt voor hem staan.” Van Jole ziet daar meer machiavellisme in: “Hij beschermt hem nu nadat hij eerst steeds alles op hem af heeft geschoven. Als Rutte coach van het Nederlands elftal zou zijn geweest, riep half Nederland nu om zijn vertrek.”

Daarna gaat het nog even over het vertrek van Theo Hiddema. Kee oordeelt mild “Baudet en hij blijven vrienden” maar constateert wel dat Baudet de partij praktisch om zeep heeft geholpen. Van Jole stelt dat Hiddema vertrekt omdat hij zich persoonlijk bedreigd voelt door het virus. “Racisme en antisemitisme zijn niet bedreigend voor Hiddema dus dat vindt hij niet zo’n probleem. Dat zie je vaker bij oude mannen. Ze maken zich niet druk om racisme maar wel om diversiteitsbeleid omdat ze zich door dat laatste bedreigd voelen.”