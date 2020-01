Jean-Pierre Geelen koopt met Valentijnsdag geen bosje bloemen voor zijn geliefde, vertelt hij in zijn column in Vroege Vogels. “Alle aandacht in de CO2-oorlog gaat naar de veeteelt, terwijl ook die bloemenboer bepaald geen schone handen heeft. De grote roos, uitgerekend het symbool van de Valentijnsliefde, hoort tot de ergste. De productie van een bosje kost 4 kilo CO2, en dat is net als bij de hortensia en de orchidee meer dan een rundersteak van 100 gram.”