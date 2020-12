Kee & Van Jole bespreken de nieuwe lockdown-maatregelen en de verwarring die daaromtrent heerst, bijvoorbeeld rond de winkels. Van Jole beweert dat het kabinet niet meer durft te handhaven na de affaire-Grapperhaus. Zo stelde het kabinet in oktober dat bedrijven die zich niet aan het thuiswerkadvies hielden, twee weken gesloten zouden worden. Het thuiswerken wordt, aan de files te zien, veel minder in de praktijk gebracht dan in het voorjaar maar er is toch tegen geen enkel bedrijf opgetreden.

Kee tracht prompt Van Jole in de hoek te duwen van de mensen die roepen om harde handhaving. Van Jole wil daar niet van weten. “Ik zeg alleen maar dat als je iets afkondigt de vraag luidt hoe je ervoor zorgt dat het ook daadwerkelijk gebeurt.” Van Jole vindt het ook raar dat de mondkapjesplicht wel gehandhaafd wordt, maar dat vakantiereizen niet tegengegaan worden en dat bijvoorbeeld niemand verplicht wordt zich aan de quarantaine-regel te houden.

De politiek redacteur van Op1 Peter Kee dacht vervolgens tot zijn vreugde Van Jole te kunnen betrappen op een instemming met het standpunt van Geert Wilders die roept dat er sprake is chaos. Is dat ook zo? Kijk en luister zelf.