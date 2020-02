Waarom mondkapjes en biomassa niet de oplossing zijn

Druktemaker Dolf Jansen bespreekt in zijn column voor De Nieuws BV oplossingsproblemen: ‘oplossingen’ die tot nieuwe problemen leiden. Denk aan mondkapjes die zich door het coronavirus in een toenemende populariteit mogen verheugen. Maar, waarschuwt Jansen: “Het hamsteren van mondkapjes betekent dat ze niet meer beschikbaar zijn voor de mensen die ze wél nodig hebben: medisch personeel.”

En wat te denken van biomassa? “Klonk eigenlijk best goed. Allerlei dood hout, afgesnoeide takken en andere plantaardige restproducten in een grote oven proppen, branden maar en de energie is bijna gratis. Alleen, nu blijkt dat de subsidies vooral gebruikt worden om de ovens aan de gang te houden met grote hoeveelheden speciaal daarvoor gekapte bomen uit het zuiden van de VS en de Baltische staten. Lijkt me niet zozeer het paard achter de wagen spannen, maar het paard op de barbecue leggen en je daarna afvragen waarom je zelf die immense wagen loopt voort te sjorren.”