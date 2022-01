Waarom Omikron veel besmettelijker, maar minder dodelijk lijkt te zijn

De Omikron-variant nestelt zich vermoedelijk in de keel en niet in de longen. Dat zou een verklaring kunnen zijn waarom de nieuwe coronavariant vele malen besmettelijker is dan voorganger Delta, maar vooralsnog minder dodelijk lijkt. Dat vermoeden bestond al, maar wordt nu nog eens versterkt door zes onderzoeken die allemaal dezelfde uitkomst hebben.

Volgens Deenan Pillay, viroloog verbonden aan het University College Londen, is Omikron zo gemuteerd dat het voornamelijk de bovenste luchtwegen infecteert. De cellen in de keel dus, waar het virus goed in staat is zichzelf te vermenigvuldigen, in tegenstelling tot diep in de longen zoals Delta. Het voordeel daarvan is dat er relatief weinig virusdeeltjes in de longen zitten en daar dus geen ernstige schade aanrichten. Het nadeel is dat er bij hoesten, spreken, of zelfs uitademen, extra veel virusdeeltjes vrijkomen die vervolgens weer iemand anders kunnen infecteren.

De onderzoekers spreken voorzichtig van ‘goed nieuws’, maar waarschuwen er wel voor dat het allerminst reden is om minder waakzaam te zijn: ‘Voor kwetsbare personen, kunnen de gevolgen nog steeds groot zijn – er zijn wel degelijk sterfgevallen door Omikron. Niet iedereen kan zomaar zijn mondkapje afzetten en gaan feesten.’