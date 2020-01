Accountants zijn niet in staat tot zelfregulering, kopte NRC Handelsblad woensdag. Uit onderzoek van de AFM in 2017 bleek dat 60 procent van de boekencontroles van de vier grote accountantskantoren niet goed gedaan was. Om daar wat aan te veranderen, kwam de politiek “met het zwaarst denkbare geschut”, vertelt druktemaker Pieter Derks: “zelfregulering”.

“Het is jammer dat die houding niet wat vaker ook op burgers wordt toegepast. Dat als je met 240 kilometer per uur over de A2 gaat, een agent je staande houdt en voorstelt dat je de komende vijf jaar eens goed gaat kijken naar je snelheidsmeter en gaat opschrijven hoe je minder vaak te hard zou kunnen rijden.”