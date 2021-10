Waarom wordt De Telegraaf nooit aangesproken op demoniseren van Kaag?

Kee & Van Jole bespreken deze weken heikele punten: de heropleving van corona omdat te weinig mensen zich laten vaccineren, de bedreigingen tegen Sigrid Kaag en de veeg uit de pan die Nederland kreeg van de Raad van Europa omdat de democratie hier niet goed functioneert.

Eerst bakkeleit het duo onder leiding van Natasja Gibbs over Hugo de Jonge en de ongevaccineerden. De minister van Volksgezondheid schoof aan bij een door de christelijke omroep EO verzorgde aflevering van de talkshow OP1 in de hoop zo door te dringen tot de bible belt waar te weinig burgers zich laten vaccineren. Op1-redacteur Kee legt uit wat De Jonge daarmee wilde bereiken. Van Jole constateert dat De Jonge nog erg lief is voor ongevaccineerden. Hij wijst op de plannen van de Letse premier Kalla die onder meer ongevaccineerden een lagere plaats op de wachtlijsten voor medische zorg wil geven. Kee wil meteen weten wat Van Jole daarvan vindt. De Joop-eindredacteur zegt dat hij zich daar nog geen oordeel heeft over kunnen vormen omdat dergelijke discussies in Nederland niet gevoerd worden en de voors en tegens nog niet duidelijk zijn.

Daarna gaat het over Sigrid Kaag die in een rechtszaak tegen een bedreiger als slachtoffer de mogelijkheid benutte om te vertellen wat de bedreigingen voor haar betekenden. Een van haar voorgangers, Els Borst, is immers door een gestoorde man met politieke motieven vermoord. Kee vindt het daarentegen opmerkelijk dat Kaag van dat recht gebruik maakte. “Iemand als Hugo de Jonge doet dat niet. Die vindt dat je er geen aandacht aan moet besteden. Datzelfde zie je in de Kamer. D66 gaat het debat aan met Forum terwijl anderen dat juist willen negeren.”

Van Jole merkt op dat het opvalt dat er amper kritiek wordt geuit op De Telegraaf die al maanden heftig campagne voert tegen Kaag. “Elke dag schuiven de mannen van De Telegraaf aan in talkshows en nooit worden ze daar op aangesproken. Terwijl iedereen die kritiek heeft op Wilders meteen het verwijt krijgt hem te demoniseren.” Kee vindt dat die twee zaken onvergelijkbaar zijn en neemt het op voor zijn “collega’s van De Telegraaf”.

Daarna gaat het nog over het snoeiharde rapport van de Raad van Europa over de gebreken van de Nederlandse democratie. Kee zegt dat hij het rapport gelezen heeft waarop Van Jole in lachen uitbarst omdat het nog niet verschenen is.

Geen video? Klik hier.