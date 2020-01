Kee & Van Jole bespreken ook deze week de ontwikkelingen in Den Haag. Een van de zaken die ter sprake kont is dat het Forum voor Democratie van alle partijen de meeste leden heeft. Presentator Renze Klamer wil van Van Jole weten of dat een felicitatie waard is. De eindredacteur van Joop reageert verbaasd. Hij ziet het absoluut niet als taak van journalisten om politici te feliciteren. “Belangrijker is om het er over te hebben wat die leden eigenlijk te vertellen hebben. Dat is bar weinig. De statuten zijn zo ingericht dat ze het bestuur alleen naar huis kunnen sturen als ze 35.000 leden, een vol PSV-stadion, zo ver krijgen bij elkaar te komen en die moeten het dan ook nog eens allemaal met elkaar eens zijn. Dat zijn praktijken die doen denken aan het Oost-Europa van voor de val van de Muur.”

Kee, parlementair journalist bij de talkshow OP1, gaf daaraan voorafgaand een uiteenzetting over het simultaan schaakwedstrijd die zoals ieder jaar dinsdag in het parlementsgebouw werd gehouden. Het nieuwe hoofd bedrijfsvoering van de Tweede Kamer wil van die traditie af omdat het een door Tata Steel gesponsorde activiteit betreft. “Op het nippertje wisten de politici tegen te houden dat de wedstrijd geen doorgang kon vinden.”

Verder heeft het duo het over de nieuwe staatssecretarissen op Financiën. Kee stond urenlang te posten voor de deur van Algemene Zaken om staatssecretaris Vijlbrief recht in de ogen te kunnen kijken toen deze het Torentje verliet. En hij zag dat het goed was.

