Waarschuwing: honden kunnen serieus besmet raken met vogelgriep

Wie een hond uitlaat in een gebied waar watervogels leven moet het huisdier aangelijnd houden. Dat is altijd al beter voor de natuur maar nu ook voor de hond zelf. Want naast het coronavirus waart er nog een ander virus rond in NederlandL: de vogelgriep. Het is de grootste uitbraak uit de geschiedenis van Europa en het gaat om een heel besmettelijke variant. Honden kunnen daar heel ziek van worden.

Het Dierentehuis Arnhem waarschuwt hondenbezitters: “Op dit moment heerst er bij (water)vogels vogelgriep. Deze is zeer besmettelijk voor vogels, maar voor zover nu bekend, niet gevaarlijk voor mensen. (…) Onder andere via de uitwerpselen van de besmette vogels worden dieren ziek. Contact hiermee moet dus zoveel mogelijk voorkomen worden.

Het is daarom raadzaam uw hond aangelijnd uit te laten in gebieden waar (water)vogels voorkomen en hem/haar geen poep te laten eten.”

Het RIVM bevestigt tegenover Omroep Gelderland dat honden gevoelig zijn voor de vogelgriep. “Het gaat dan wel echt om bijtcontact. Een hond die in een zieke of dode vogel met het virus hapt, kan zelf ook besmet raken. Daar kunnen ze heel ziek van worden.” Honden moeten aangelijnd blijven en voorkomen moet worden dat ze in bosjes gaan lopen snuffelen.

Geen video? Klik hier.

cc-foto: Glenn Beltz