Waarschuwing voor nieuwe variant met ‘gruwelijke’ mutaties

Er is een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken met een ongelooflijk hoog aantal mutaties, waarschuwen wetenschappers. De vrees bestaat dat de nieuwe versie, B.1.1529 genoemd, tot meer besmettingen kan leiden, schrijft The Independent.

De nieuwe variant heeft 32 mutaties in het spike-eiwit. Slecht nieuws: de meeste vaccins trainen het immuunsysteem juist om het spike-eiwit van het coronavirus te herkennen en aan te vallen. De mutaties zorgen er ook voor dat het virus makkelijker mensen kan besmetten die covid-19 al hebben doorgemaakt.

B.1.1529 is tot nu toe waargenomen in Botswana (3 vastgestelde gevallen), Zuid-Afrika (6) en Hong Kong (1). De infectie in Hong Kong was van een persoon die naar Zuid-Afrika was geweest.

Viroloog Tom Peacock (bij Imperial College in Londen) spreekt van “gruwelijke” mutaties. Hij dringt er op aan om de nieuwe versie goed in de gaten te houden: B.1.1529 zou wel eens besmettelijker kunnen zijn dan alle eerdere varianten.

A final observation – this variant contains not one, but two furin cleavage site mutations – P681H (seen in Alpha, Mu, some Gamma, B.1.1.318) combined with N679K (seen in C.1.2 amongst others) – this is the first time I've seen two of these mutations in a single variant…

— Tom Peacock (@PeacockFlu) November 23, 2021