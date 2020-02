Walen verbieden plastic zakjes voor groenten en fruit

Winkels, supermarkten en marktverkopers in Wallonië en Brussel mogen hun fruit en groenten vanaf zondag niet meer in dunne plastic zakjes verpakken. De zakjes zijn vanaf 1 maart alleen nog maar toegestaan voor producten die kunnen lekken. Dat meldt de VRT.

De maatregel is een uitvloeisel van een Europese richtlijn die als doel heeft het eenmalig gebruik van plastic te verminderen. Europese lidstaten mogen zelf weten hoe ze aan die richtlijn voldoen, en omdat België België is, kiezen Wallonië, Brussel en Vlaanderen elk voor een andere invulling. Een woordvoerder van OVAM, de Vlaamse autoriteit die belast is met de uitvoering van de Europese richtlijn, verklaart tegenover de VRT:

”Wij willen die zakjes niet verbieden omdat we vrezen dat alternatieven -zelfs papier- het milieu nog meer zouden belasten. OVAM wil vooral inzetten op hergebruik van verpakkingen.”

cc-foto: Susbany