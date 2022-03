Wanhopige Russische familieleden bellen Oekraïense hulplijn voor info over militairen

Geen video? Klik hier.

Hoe het op het slagveld gaat is niet altijd duidelijk maar de informatie-oorlog wordt duidelijk door Oekraïne gewonnen. Het belegerde land heeft een hulplijn opgezet voor verontruste familieleden van Russische militairen. De dienst is volgens eigen zeggen al duizenden keren benaderd, niet alleen vanuit Rusland maar ook uit andere landen. Bijvoorbeeld door partners die al dagenlang niets vernomen hebben en willen weten of hn geliefde nog in leven is. CNN luisterde mee met de hartverscheurende gesprekken.

De Oekraïeners zeggen de Russen te willen helpen omdat de burgers en militairen misleid zijn door Moskou. Veel Russische soldaten blijken geen idee te hebben in welk land ze oorlog voeren en al helemaal niet tegen wie. De hulpverleners hopen met de informatie de oorlog sneller tot een einde te brengen.