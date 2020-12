Wanhopige truckers keren zich tegen Britse politie bij chaos aan de grens

Geen video? Klik hier.

In de Britse havenstad Dover zijn woensdagochtend schermutselingen ontstaan tussen vastgelopen vrachtwagenchauffeurs en politieagenten. Er is een persoon gearresteerd. In het graafschap Kent staan duizenden vrachtwagens vast voor de grenzen met het Europese continent die zondag in allerijl geheel of gedeeltelijk gesloten werden na de ontdekking van een nieuwe veel besmettelijker variant van het coronavirus. Die variant waart op grote schaal rond in Zuidoost Engeland.

De Europese vrachtwagenchauffeurs kunnen niet terugkeren naar het continent om op tijd thuis te zijn voor het vieren van Kerst. In Kent zijn amper voorzieningen voor de duizenden truckers. “Ze geven ons geen eten, geen drinken, er zijn geen sanitaire voorzieningen, ze geven ons niets”, zegt een Spaanse vrachtwagenchauffeur in De Morgen. “De situatie is eigenlijk onmenselijk, dus vragen we om een oplossing.” De chauffeurs graven gaten in de grond om als toilet te kunnen gebruiken.

Sikhs schieten de in nood verkerende truckers te hulp. Vrijwilligers van deze religieuze en etnische minderheid koken maaltijden en verdelen die onder de vrachtwagenchauffeurs.

We are on the #M20 delivering hot meals and other snacks for the truckers who are stranded due to #OperationStack ! #BordersClosed pic.twitter.com/62bhdsu6En — ravinder singh (@RaviSinghKA) December 22, 2020

De Morgen schrijft:

Sinds vandaag is vrachtverkeer weer mogelijk, maar de chauffeurs mogen alleen de grens over met een negatieve coronatest. De Engelse overheid is bezig een infrastructuur op te zetten om alle chauffeurs aan een sneltest te onderwerpen. Het kan volgens de Britse minister van Huisvesting nog dagen duren voordat de problemen met gestrande vrachtwagens in het zuiden van Engeland zijn verholpen.

Al Jazeera bericht dat er veel meer vrachtwagens staan te wachten dan de Britse regering officieel toegeeft. De truckers constateren dat de Britse autoriteiten amper iets ondernemen tegen de erbarmelijke situatie. Een parlementslid van de regerende Conservatieven tracht alle blaam voor de situatie in de schoenen van buurland Frankrijk te schuiven.

