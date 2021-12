Wappiecafé met Wybren van Haga op illegaal open terras wordt week gesloten

Het Amsterdamse café Del Mondo is per direct een week gesloten door burgemeester Halsema, nadat de eigenaren weigerden om 17.00 uur te sluiten. Dat meldt Het Parool. De actie, waarbij ook huisjesmelker en Kamerlid Wybren van Haga (ex-VVD, ex-FvD) bij betrokken was, werd vooraf aangekondigd.

Terwijl om 5 uur ’s middags alle andere horeca op de Nieuwmarkt midden in het centrum hun deuren sloten, bleef Del Mondo open. Zo’n vijftig bezoekers bleven achter, onder hen ook Van Haga die om zijn achterban te bedienen een eigen cameraman meehad. Toen de politie eenmaal arriveerde, werden de agenten door de bezoekers – die zelf dicht op elkaar stonden – verzocht anderhalve meter afstand te houden. Daar gaven de agenten gehoor aan. Ruim een uur na de verplichte sluitingstijd, vertrokken de meeste mensen dan toch. Het café zelf werd op last van de gemeente direct voor een week gesloten.

17.19 uur: terwijl rest van de terrassen op Nieuwmarkt wordt opgeruimd staat Wybren van Haga met ‘kritische burgers’ namens BVNL door te borrelen bij Café del Mondo. pic.twitter.com/yfoo5siLiP — ✨Raounak Khaddari (@Raounakk) December 3, 2021

Een horecaondernemer uit de buurt laat tegenover de krant weten: ‘Om dit soort mensen moet je een hek bouwen. Zij laten de lockdown nog langer duren.’

cc-foto: SaadZ