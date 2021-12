Wappies kapen Woord van het Jaar

‘Prikspijt’ is het Woord van het Jaar 2021 geworden, nadat antivaxxers via sociale media opriepen massaal op dat woord te stemmen. Het resultaat: met 82,2 procent van de 49.000 uitgebrachte stemmen, een ongekende overwinning. Een ‘weerspiegeling van de polarisatie in de maatschappij’, aldus hoofdredacteur Ton den Baan van de Dikke Van Dale.

Dat de woordenboekuitgever, organisator van de jaarlijkse verkiezing, heeft geconstateerd hoe de uitslag tot stand is gekomen, betekent niet dat die daarom wordt afgekeurd. In het NOS Radio 1 Journaal zei Den Baan:

Het is het woord dat is gekozen door het volk. Maar je kunt je afvragen hoe breed dat volk is en in welke mate dit woord het idee weerspiegelt over wat het woord van het jaar is. Tegelijkertijd weerspiegelt het de polarisatie in de samenleving en daarom kan het wel een interessant woord zijn.

Prikspijt is een term die door antivaxxers de wereld in is geholpen en omschrijft het nauwelijks voorkomende fenomeen dat iemand achteraf spijt heeft van de vaccinatie. Volgens Den Baan heeft het woord sinds kort nog een andere betekenis: namelijk spijt dat iemand zich juist níet heeft laten prikken, bijvoorbeeld in het geval van een antivaxxer die toch zijn geprezen immuunsysteem bleek te overschatten en alsnog met Covid in het ziekenhuis belandde.

De top drie van de verkiezing bestond verder uit ‘woonprotest’ (3,7 procent) en ‘wappiegeluid’ (3,6 procent). Andere genomineerde woorden waren onder meer boosterprik, deltavariant, QR-samenleving en gevoeligheidslezer.

Dat een online poll gekaapt wordt is overigens verre van nieuw. Zo stond om die reden vorig jaar op een groot billboard in het centrum van Amersfoort ‘Welkom in Alkmaar’ en had een haartje gescheeld of de nieuwe Zeesluis IJmuiden had de Irma Sluis geheten. Het bekendste voorbeeld is misschien wel het Britse wetenschappelijke onderzoeksschip de RRS Sir David Attenborough. Ook voor die naamgeving werd massaal gestemd, maar de organisatie besloot het 200 miljoen pond kostende schip uiteindelijk toch geen Boaty McBoatface te noemen.