Volgens het CDA heeft een vertrouweling van Omtzigt de brisante notitie van het hardwerkende Kamerlid naar de pers gelekt. Interim-voorzitter zegt dat Pieter Omtzigt dat zelf tegen hem verklaard heeft. Politiek commentator Francisco van Jole kan er niet over uit. Hoe kun je zo dom zijn in deze situatie een vertrouwelijk stuk van Omtzigt te lekken? Of zit het anders en dacht Omtzigt met een vertrouweling van doen te hebben maar was die dat eigenlijk helemaal niet.

Feit is, zo constateert Van Jole, dat het lekken van het stuk precies past in de strategie van het CDA om het razendpopulaire kritisch Kamerlid te neutraliseren nadat het sensibiliseren mislukte. Hij wijst erop dat Hoekstra in een zoommmeeting aan de CDA-leden heeft verklapt dat Omtzigt ‘medische hulp’ moet gaan zoeken. “Onder dit soort omstandigheden betekent dat psychische hulp. Daarmee suggereren ze dat hij niet helemaal in orde is. Dat is natuurlijk echt schandalig.”

Het is Van Jole een raadsel waarom de parlementaire strijder zijn lidmaatschap heeft opgezegd. “Hij is nu z’n positie kwijt. Een eigen partij is niet aan de orde want hij moet herstellen van een burn out. Ik denk dat het een wanhoopsdaad was.”

Politiek redacteur Merel Ek, die deze week Peter Kee vervangt, zegt dat de verklaring van het CDA dat Omtzigt altijd terug kan komen “niet erg geloofwaardig” overkomt. Ze acht zijn terugkeer ook erg onwaarschijnlijk en kreeg door de notitie het beeld van een man “die zich compleet ongehoord voelt maar ook erg overtuigd is van zijn eigen gelijk.”

Volgens Ek zouden partijen in Den Haag zich nog eens achter de oren moeten krabben of ze het CDA wel in een coalitie moeten hebben. Van Jole wijst er op dat er een mooi alternatief is van VVD-D66-PvdA-GroenLinks-ChristenUnie “goed voor 80 zetels maar ja, te progressief voor Rutte”. Hij acht de kans aanwezig dat er in het najaar nieuwe verkiezingen komen om de onwerkbare versnippering in het parlement op te lossen. Ek stelt dat de uitslag in het najaar niet veel van die van nu zal verschillen.

Tot slot gaat het nog even over PVV’er Dion Graus die onafhankelijk onderzoek naar zichzelf wil laten doen.