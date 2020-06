Er zijn mensen die zo snel mogelijk terug willen naar het oude normaal. Maar was het voor de corona-uitbraak wel normaal, vraagt Pieter Derks zich af. Wat te denken van de scholen waar leraren nu weer als vanouds voor een klas met dertig leerlingen staan? “Niet zo gek dat we zoveel moeite hebben om leraren te vinden. Zou dat lerarentekort misschien het gevolg kunnen zijn van die grote klassen in plaats van alleen maar de oorzaak?”

Of neem de commissie-Remkes die maandag een rapport presenteerde over de eindeloos voortslepende stikstofcrisis. “Dat vonden we ook heel normaal. Dat er een acuut probleem was en dat er dan eerst een commissie kwam die dat even rustig ging bekijken. Je kunt zeggen wat je wil, maar we hebben de afgelopen maanden wel geleerd om een beetje door te pakken.”

“Was het stikstofprobleem met dezelfde urgentie aangepakt als de corona, dan hadden we dagelijkse updates gekregen van het RIVM met de laatste cijfers, hadden we een nationale inspanning verricht om de curve te flattenen, waren vervuilende bedrijven net zo rücksichtslos stilgelegd als de kroegen en theaters, waren er wekelijkse persconferenties geweest waarop Mark Rutte, Irma Sluis en Carola Schouten hadden gezegd ‘Het zijn drastische maatregelen, maar ze zijn nodig’, dan was het misschien niet de etterende wond geworden die het nu al heel lang is.”