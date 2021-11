Wat denken Kee & Van Jole van het Haagse afluisterschandaal en de comeback van corona?

Kee & Van Jole schuiven aan bij Patrick Lodiers in De Nieuws BV om zoals iedere woensdag hun licht te laten schijnen over de Haagse ontwikkelingen. Wat te denken bijvoorbeeld van de bizarre affaire bij Denk? De partij wordt er door een lokale Haagse voorzitter van beschuldigd heimelijk gesprekken op te nemen. De man is op basis van zo’n opname aan de kant gezet. Kee heeft ervaring met dergelijke praktijken bij Denk. Zijn team stuitte een tijd terug op een bedenkelijk campagneplan van de partij. Dat was inmiddels al gesneuveld maar toen de parlementair journalist een gesprek had met de partijbonzen zag hij tot zijn verrassing daarvan een in het geheim gemaakte opname terug in de propaganda van Denk.

Van Jole wijst er op dat de affaire roet in het eten kan gooien voor de gedroomde zege van Denk bij de raadsverkiezingen in Den Haag. Twee partijen die concurreren met Denk om de kiezersgunst, Islam Democraten en Nida, zien af van deelname aan de verkiezingen. De partij denkt daarom maar liefst vijf zetels te kunnen halen in de Hofstad.

Daarna gaat het over de heropleving van de coronacrisis. Van Jole verwijt het kabinet dat dezelfde fouten steeds opnieuw gemaakt worden. De regels worden te vroeg versoepeld, carnaval gaat door en de voorbereiding voor een vaccinatieronde komt te traag op gang. Kee reageert met een uitleg waarom de vaccinatie op zich laat wachten. Van Jole wijst er op dat het verhaal van Kee precies overeenkomt met wat er in januari 2020 werd gezegd als excuus voor het laat starten van de vaccinatie.