‘Wat is de VVD plots stil over de vermogensbelasting’

Kee & Van Jole storten zich deze week op Box 3, een voor beiden zo te horen onbekend terrein van fiscale wetgeving en regelingen. Iedereen in Den Haag is druk met het vonnis van de rechter die constateerde dat een groep burgers met veel spaargeld belasting moesten betalen over inkomsten die ze in de praktijk nooit hadden. Linkse partijen grijpen de misstand aan om de belasting voor vermogenden te herzien. Tegelijkertijd is de VVD opvallend stil over de kwestie. Peter Kee ging langs in de bunker.

Francisco van Jole stelt dat de kwestie nog een ander probleem aan het licht brengt. “We zijn het nieuwe Griekenland,” zegt hij. Dat land bleek een hopeloos verouderde belastingdienst te hebben en nu blijkt ook in Nederland de dienst in een andere tijd te leven, met computersystemen uit de vorige eeuw.

Daarna gaat het over 2G. De Kamer wil daar vanaf. Kee: “De PvdA vervult daar nu een sleutelpositie in en het is nog niet duidelijk wat zij gaan doen.” Van Jole wijt het sneuvelen van 2G aan een oneerlijk verhaal van de regering. “Het is natuurlijk een instrument om mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. Daar hadden ze gewoon vanaf het begin open over moeten zijn.”

De komende twee weken moeten de luisteraars het zonder Kee & Van Jole doen in verband met de berichtgeving over de Olympische Winterspelen.