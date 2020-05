Kee & Van Jole bespreken deze week in een gloednieuwe studio de ontwikkelingen in Den Haag. Allereerst komt de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge aan bod waarin de versoepeling van de maatregelen werd afgekondigd. Van Jole stelt dat de persconferentie goed ging tot minister De Jonge het woord nam met een citaat van Abraham Kuyper, een naam die voornamelijk zijn achterban aanspreekt en dat het ook nog eens misplaatst was. “Regeren is meer dan administreren, zei Kuyper maar in dit geval is het probleem juist het gebrekkige administreren, dat wil zeggen het registreren en volgen van besmettingen.”

Peter Kee gaat in op de wijze waarop de premier de jongeren en kinderen toesprak. Hij bespreekt de reactie van zijn eigen zoons die wel geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden mee te praten. “Maar ze vragen zich dan gelijk af op welk platform. Daar werd niks over gezegd.” Kee wijst er op dat de jongeren extra hard getroffen worden door de maatregelen die genomen worden om het virus in te dammen. Zowel qua werk als wat betreft hun vrije tijd.

Kee roemt het optreden van Jetten in het kader van de internationale dag tegen homohaat. “Het is goed dat je eens hoort wat hij over zich heen krijgt. Dit is ook geen verkiezingspraatje. Het is echt een probleem. Jongeren die homo zijn plegen vijf keer zo vaak zelfmoord bijvoorbeeld.”

Van Jole constateert voor wat betreft de verkiezingen dat ‘kapitein Rob’ geheid op een ijsberg gaat knallen en de vraag alleen is hoeveel hij nog weet te redden. “D66 staat nu op een ongekend hoog aantal zetels, dat zullen er alleen maar minder worden.” Wat dat betreft vraagt hij zich af of het wel goed is als Sigrid Kaag het roer overneemt. “Dan wordt eens temeer de Nederlandse wetmatigheid bevestigd dat een partij waar een vrouw de leiding neemt altijd te maken krijgt met zetelverlies.”

Tot slot gaat het nog even over de harde woorden van Kamervoorzitter Khadija Arib voor Kamerlid Monica de Boet omdat ze tussentijds opstapt. Kee daarentegen: “Goed besluit dat ze gaat. Ik had nog nooit van die vrouw gehoord.”