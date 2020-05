Wc-deksel naar beneden tegen corona

Natuurlijk: regelmatig je handen wassen, geen handen schudden en anderhalve meter afstand houden zijn belangrijke maatregelen om te voorkomen dat je besmet raakt met het coronavirus. Maar het helpt ook om het wc-deksel dicht te doen bij het doorspoelen, verklaart viroloog Steven Van Gucht tegenover de VRT.

“Er is aangetoond dat het virus zich ook in kleine mate via uitwerpselen verspreidt. Daarom is het belangrijk dat je het deksel van de wc steeds naar beneden doet voor je doorspoelt, zeker bij toiletten in openbare ruimtes. Tijdens het doorspoelen, kunnen er immers wolken ontstaan die viruspartikels bevatten en het is belangrijk dat die in de pot blijven en niet de ruimte invliegen. Na een toiletbezoek moet je dan uitgebreid je handen wassen.”