‘We staan er nog veel belabberder voor dan een jaar geleden’

Afgelopen zomer zong demissionair minister Grapperhaus nog zo vrolijk: ‘Zeg mondkapje waar ga je heen.’ Inmiddels weten we het antwoord, zegt Ellen Deckwitz in De Nieuws BV. Namelijk terug op ons hoofd. ‘Dat zagen we natuurlijk al weken aankomen, want de cijfers stegen en het demissionaire kabinet deed zoals vanouds helemaal niets.’

Na bijna twee jaar corona en inmiddels een palet aan vaccinaties, lijkt er in Nederland dan ook helemaal niets te zijn veranderd ten opzichte van het begin van de pandemie. Mark Rutte staat nog steeds slechtnieuwspersconferenties te geven geflankeerd door Hugo de Jonge gewapend met slechte metaforen. Nog steeds wordt er te laat ingegrepen, lijken de maatregelen lukraak te worden ingevoerd en opnieuw puilen de ziekenhuizen uit. Om het hele bekend voorkomende tafereel compleet te maken, was er afgelopen weekend ook weer gedoe rond de intocht van Sinterklaas, maakte een bondscoach zijn beloftes niet waar, bleek de belastingdienst een bron van ellende en stevent het land af op een nieuw kabinet onder leiding van Rutte.

Ellen Deckwitz moest denken aan het Bijbelboek Prediker ‘waarin de klinisch depressieve auteur verzucht dat er niets nieuws is onder de zon’:

Duizenden jaren geleden schreef Prediker al dat ambtenaren elkaar altijd de hand boven het hoofd houden. Dat ondanks talloze gerechtshoven de onrechtvaardigheid blijft zegevieren en dat wie zich maar een beetje in de beschaving verdiept meteen ontdekt dat deze van drogredenen en tegenstrijdigheden aan elkaar hangt.

Toch zijn er wel degelijk nieuwe dingen onder de zon in de huidige situatie, merkt Deckwitz op. Was het maar waar. We staan er namelijk nog veel belabberder voor dan een jaar geleden.