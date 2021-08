‘We worden nu geregeerd door managers die de Kamer buitenspel hebben gezet’

Kee & Van Jole zijn vervroegd teruggekeerd van reces. Politiek duider Peter Kee vertelt enthousiast over zijn verblijf in Italië waar aan niets te merken was dat er nog een coronavirus rondwaart. Francisco van Jole daarentegen heeft zich op het Pieterpad gestort om deze pruttelende zomer door te komen.

De kabinetsformatie, daar gaat het als eerste over en meteen zijn de twee commentatoren het oneens met elkaar. Kee gaat in op de positie van GroenLinks en PvdA die volgens hem dolgraag willen regeren. Het bezwaar van Rutte dat hij niet met twee linkse partijen wil regeren zou weggenomen kunnen worden door de twee fracties te laten fuseren. Van Jole ziet het anders. Volgens hem gaat het in werkelijkheid om een conflict tussen Rutte en Kaag, de een wil niet met GroenLinks, de ander niet met ChristenUnie. “Het is precies zoals voor de zomer.”

Daarna gaat het over Afghanistan en de bewering van Kaag dat niemand de opmars van de Taliban aan had kunnen zien komen. Kee memoreert D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma die al voor de zomer bij de Week van Kee waarschuwde voor de positie van de tolken. Van Jole constateert dat Kaag geen leiderschap toont in de kwestie en dat dat een grote tegenvaller is. “Kijk bijvoorbeeld naar de Belgische regering die inzet op het redden van vrouwenrechtenactivisten. Los van de vraag of dat daadwerkelijk gaat lukken is dat het geluid dat je wilt horen.”

Daarna gaat het over het coronabeleid en vinden de twee elkaar zowaar. Kee is het eens met Van Jole dat er een conflict dreigt over vaccinaties. Hoelang gaan gevaccineerden nog accepteren dat ze in hun vrijheden beperkt worden omdat er mensen zijn die zich niet willen laten vaccineren? “Moet je solidair zijn met mensen die zelf niet solidair zijn?”