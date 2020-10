Wéér corona aangetroffen op nertsenfokkerijen, alle dieren worden gedood

Bij twee nertsenfokkerijen, in Veulen en in Evertsoord, is het coronavirus aangetroffen bij de dieren. Dat meldt de Rijksoverheid. In totaal zijn nu 64 nertsenbedrijven besmet geraakt, dat is meer dan de helft van het totaalaantal.

De Rijksoverheid laat weten:

Het bedrijf in Veulen heeft ongeveer 5800 moederdieren, het bedrijf in Evertsoord 9000. Beide bedrijven zijn aan het licht gekomen door melding van ziekteverschijnselen bij nertsen. De bedrijven worden zo spoedig mogelijk geruimd.

De Inlichtingen- en OpsporingsDienst (IOD) doet onderzoek naar mogelijk opzettelijke besmetting met het coronavirus bij nertsenhouderijen. Het ministerie van Landbouw liet dit vorige maand weten. Het departement zei er wel bij dat er voor de mogelijke opzet vooralsnog geen concrete aanwijzingen zijn. Ook maakte het kabinet vorige maand bekend 182 miljoen euro vrij te maken om 110 nertsenfokkerijen vervroegd te laten stoppen. Dat komt neer op 1,65 miljoen per fokker.