Weer exponentiële groei van het aantal besmettingen

Het aantal positieve coronatests is de afgelopen week meer dan verdubbeld, blijkt uit het weekoverzicht van het RIVM. Meer dan de helft van alle positieve tests wordt afgenomen bij jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Ook bij 25- tot 29-jarigen is er sprake van een snelle toename (+ 63 procent).

Bij iets meer dan een op de tien infecties kon worden vastgesteld dat de besmette persoon kort daarvoor in het buitenland was geweest. Een andere belangrijke bron voor besmettingen is het uitgaansleven. “Het aandeel besmettingen gerelateerd aan horeca en feesten is sterk toegenomen in de afgelopen week”, constateert het RIVM.

Gelet op de tussenstanden van de afgelopen dagen komt de forse stijging niet als een verrassing. Verscheidene deskundigen waarschuwden al voor het loslaten van de coronabeperkingen dat er sprake zou zijn van een snelle toename van het aantal besmettingen. De Delta-variant wordt veel makkelijker overgedragen dan eerdere versies van het virus.

“Veel mensen zijn nog niet of niet volledig gevaccineerd. Het is en blijft daarom belangrijk om je aan de maatregelen te houden”, waarschuwt het RIVM. Er zijn tot nu toe ruim 16 miljoen prikken gezet.

Er waren afgelopen week weer minder coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en op de intensive care. In het ziekenhuis werden 50 procent minder patiënten opgenomen, op de IC 59 procent. Dankzij de inentingen is de ziekenhuisbezetting de afgelopen maanden flink afgenomen.

Hoewel vaccinatie veel ziekenhuisopnames en sterfgevallen voorkomt, zullen meer besmettingen uiteindelijk toch ook weer tot meer opnames en overlijdens leiden. Hoe meer mensen er besmet raken, hoe groter immers de kans op een infectie van een kwetsbaar persoon die nog niet is gevaccineerd. Bovendien bieden vaccins geen 100 procent bescherming. Zo blijft er nog altijd een kleine kans dat iemand die ingeënt is, toch naar het ziekenhuis moet of overlijdt.