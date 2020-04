Weer zendmasten in brand gestoken, vermoedelijk anti-5G-terreur

In het Brabantse Veldhoven zijn zaterdagochtend vroeg twee zendmasten in brand gestoken. Datzelfde gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in Oudenbosch. De politie gaat uit van brandstichting. Het vermoeden bestaat dat de branden zijn gesticht als protest tegen de uitrol van het 5G-netwerk.

Vrijdag waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) nog voor de “zorgelijke ontwikkeling” van sabotage van de zendmasten. Eerder werd brandgesticht in masten in Rotterdam, Groningen, Deurne, Nuenen en Beesd. In het Brabantse Liessel, waar ook een zendmast in brand werd gestoken, was de tekst ‘Fuck 5G’ op de meterkast geschreven.

Vorig jaar anticipeerde de NCTV al dat er protesten zouden volgen op de bekendmaking van de 5G-uitrol. Complottheoristen geloven dat de straling van de antennes schadelijk is voor mens en milieu. Daar komt de laatste tijd nog bij dat deze tegenstanders geloven dat de uitbraak van het coronavirus in verband staat met 5G. Voor al deze beweringen ontbreekt elk bewijs, maar zoals het een goede complottheorie betaamt zijn zijn de geruchten zeer hardnekkig. En internationaal: ook in het Verenigd Koninkrijk werden zendmasten in brand gestoken.

Directeur Rob Bongelaar van Monet, het samenwerkingsverband van mobielenetwerk-operators, noemt de brandstichting ‘onbegrijpelijk en onacceptabel’. Hij wijst erop dat wanneer de zendmasten vernield worden, ook het noodnummer 112 niet langer mobiel bereikbaar is. Ook de nieuwe brandstichtingen zijn direct doorgegeven aan de NCTV.

Bronnen: NRC, Eindhovens Dagblad, BN De Stem / cc-foto: Pxhere