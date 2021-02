‘Wees een ecoïst: onze enige hoop’

Druktemaker Dolf Jansen las het boek van Esther Ouwehand, ‘Dieren kunnen de pest krijgen, en dan?’. “Ik kan u verzekeren dat de mens, die zichzelf toch al vrij lang als hoofdbewoner van deze grote blauwe bal in het oneindige ziet, als het zo doorgaat op een onwaarschijnlijke wijze de lul gaat zijn – als we in een pandemie terechtkomen waarbij vergeleken Covid-19 een lauwe amuse is”, vertelt hij. “Simpel gezegd: de omvang van agrarische activiteiten in dit land is zo groot en de gevolgen zijn zo ingrijpend dat we eraan ten onder gaan.”

“Het wordt tijd dat we niet meer de mens en het geld centraal stellen, maar de natuur”, concludeert Jansen. “De enige weg uit deze walmende chaos van dierenleed, vervuiling, mest en dreigende zoönoses: we moeten niet meer egocentrisch zijn, maar ecocentrisch. Wees een ecoïst. Daar ligt onze enige hoop.”