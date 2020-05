Wegwerpmondkapjes en -handschoenen bedreigen het milieu

Geen video? Klik hier.

De Franse natuurbeschermingsorganisatie Operatie Schone Zee (Opération mer propre) slaat alarm over de grote hoeveelheid gedumpte mondmaskers en hygiënische handschoenen die in de Middellandse Zee worden aangetroffen. Op een onderwateropname, gemaakt nabij de luxe badplaats Antibes, is te zien dat de zeebodem er mee bezaaid ligt. De organisatie vreest dat dit nog maar het begin is nu de bevolking massaal over is gegaan op het gebruik van dergelijke wegwerp-beschermingsmiddelen tegen het coronavirus. Als de Franse bevolking het hele jaar door dagelijks twee of drie van deze maskers dragen, levert dat een afvalberg van 300 miljoen kilo op.

De milieubeschermers zeggen dat de mondmaskers lastig zijn op te sporen omdat ze onder water op kwallen lijken. Ze vrezen, net nu er vorderingen geboekt in de strijd tegen plastic tasjes en flessen, een groot milieuprobleem als de bevolking niet massaal overstapt op duurzamer versies. De wegwerpmondmaskers worden gemaakt van kunststof die nauwelijks of niet afbreekt. Een alternatief zijn mondmaskers die opnieuw gebruikt kunnen worden door ze te wassen.

