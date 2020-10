Weigerkerk in Staphorst bedenkt opnieuw eigen coronaregels

De Dorpskerk in Staphorst, waar een week geleden nog zeshonderd mensen uitbundig aan het zingen waren, is niet van plan zich aan de richtlijn van maximaal dertig bezoekers te houden. Dat schrijft het AD. Ook wordt er geen mondkapjesplicht ingesteld. Hoeveel kerkgangers er wel tegelijk naar binnen mogen, zegt de Hersteld Hervormde Kerk niet, alleen dat ze het aantal “drastisch verminderen”. Ook komt er een “speciaal rooster” voor bezoekers.

Na de kerkdienst van vorige week ontstond landelijk ophef over de weigering van de kerk de coronamaatregelen na te leven. Zelfs al waren die maatregelen – maximaal honderd aanwezigen – behoorlijk soepel in vergelijking met die in andere door het virus getroffen landen. Afgelopen week ging minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) in overleg met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), waarna hij bekendmaakte dat ook in kerken voortaan een maximaal bezoekersaantal van dertig personen geldt.

Grapperhaus liet wel direct weten dat als het om religieuze instellingen zoals kerken gaat, de regels niet afdwingbaar zijn en het dus aan de kerken zelf is om de bezoekers in bescherming te nemen tegen het coronavirus. Ook het kerkelijk samenwerkingsverband CIO riep de afzonderlijke kerken op hun verantwoordelijkheid te nemen. De kerk in Staphorst legt dat dus naast zicht neer. Scriba in Staphorst A. Bouwman laat weten dat de kerk een rapport heeft laten opmaken over de ventilatie en luchtverversing, die zouden aan de norm voldoen. “Met het aantal mensen dat nu kan komen en mag zingen is de kans op besmetting 0,0 procent,” aldus Bouwman.

Dat die norm wellicht te optimistisch gesteld is bleek overigens begin deze maand in Leiden. Een koor dat braaf alle coronaregels van het kabinet opvolgde en ruim voldoende rekening hield met onderlinge afstand en ventilatie, werd alsnog buitensporig hard getroffen door het virus. ‘Kennelijk werken de coronaregels niet’, luidde de conclusie.