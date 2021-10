Weigerwethouder CDA treedt af om coronapas

De Haarlemse CDA-wethouder Michel Rog treedt af nadat hij een motie van afkeuring aan de broek had gekregen. Rog kwam in opspraak omdat hij eerder deze maand weigerde zijn QR-code te laten zien bij een wijkoverleg. Op Twitter heeft Rog nu een brief geplaatst.

Het valt me zwaar… pic.twitter.com/gIatn18fUI — Michel Rog (@michelrog) October 30, 2021

“Ik stel vast dat ik onvoldoende vertrouwen ervaar”, schrijft Rog, die amper een jaar wethouder was. In het college van B en W was geen steun voor zijn excentrieke verzet tegen de coronapas. Rog schaarde zich achter de ontslagen CDA-staatssecretaris Mona Keijzer die het veld moest ruimen vanwege het ondermijnen van het kabinetsbeleid.

De CDA’er bedankt in zijn brief een deel van de bevolking. “Een speciaal woord van dank richt ik tot alle inwoners die mij de afgelopen weken met liefdevolle berichten en bloemen een hart onder de riem hebben gestoken, omdat ik met mijn kritiek op de coronapas hun stem vertegenwoordigde.”