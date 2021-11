Wel of geen podium bieden aan ultrarechtse politici?

Geen video? Klik hier.

Omroep Max heeft verklaard dat politici van Forum voor Democratie die andere politici bedreigen niet welkom zijn aan de talkshowtafel van Op1 als deze omroep de uitzending verzorgt. Dat wil niet zeggen dat er niet over het voorval gepraat wordt maar dat kan ook zonder de daders. Het leidde tot een debat over hoe om te gaan met extreemrechtse haatzaaiers.

De Volkskrant publiceerde maandag een reportage over Waalse media die nooit een podium beiden aan extreemrechtse partijen. Er wordt indien nodig wel over hen bericht maar vanwege onder meer hun ondemocratische karakter worden ze geweerd uit uitzendingen. Wallonië is ook een van de weinige gebieden waar extreemrechts geen poot aan de grond krijgt bij verkiezingen.

Voor het Media Forum op NPO Radio 1 reden om te praten over hoe media om moeten gaan met extreemrechts. Joost Oranje, hoofdredacteur van Nieuwsuur, maakte het zichzelf makkelijk door het standpunt te vertalen naar dat er geen aandacht besteed moet worden aan extreemrechts. Daar kan geen sprake van zijn, stelt hij. Aan het einde licht hij toe dat daarbij ook ultrarechtse politici geïnterviewd moeten worden maar dan heel kritisch. Het wordt niet opgemerkt maar het probleem met Nederlandse media is nu juist dat er zelden sprake is van een kritisch interview met dit soort types, meestal mogen ze gewoon leeglopen.

Jan Slagter van Omroep Max licht zijn standpunt nader toe. Het probleem is dat dergelijke politici vooral uit zijn op ontwrichting van het debat. Hij wijst er verder op dat Baudet vaker een uitnodiging van Op1 afslaat dan aanneemt, zeker als de grond hem te heet onder de voeten wordt.

Robbert Dijkgraaf merkt op dat het probleem van podium geven zich vooral voordoet bij talkshows en dat het nu te laat is om hen te weigeren omdat ze via sociale media toch wel hun publiek vinden.